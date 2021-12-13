Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Ткаченко: ежедневно только 8% украинцев читают книги

Ткаченко: ежедневно только 8% украинцев читают книги

13 декабря, 2021 понедельник
19:50
Культура Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что количество читателей книг среди граждан - это один из показателей развитых стран и что только 8% украинцев читают ежедневно

Об этом министр сказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Один из показателей развитых стран - это количество читающих людей. Если в таких странах, как Канада, с которой мы хотим брать пример, читают в неделю 67% канадцев, во Франции - 60% (населения, - ред.), то в Украине этот показатель - всего 25%. Книгу каждый день читает только 8% украинцев", - сказал Ткаченко.

Глава Минкульта добавил, что для того, чтобы повысить эти показатели, сейчас проходит обсуждение Стратегии чтения на национальном уровне.

Также Ткаченко подчеркнул, что это важно не только для государства, но и для развития людей, ведь чтение улучшает критическое мышление и является одним из важных показателей успешности человека, прежде всего в профессии.

Кроме того, министр рассказал о статистике в сфере мирового книгоиздания. По данным Penguin Random House, объем изданной детской литературы в 2020 году вырос на 30%. Ежегодно в ведущих странах регистрируется увеличение на 5-8% количества проданных книг.

По словам Ткаченко, в Украине в этой сфере тенденция негативная. Однако один из способов улучшить ситуацию - запуск программы е-Поддержка, в рамках которой выплату в размере 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 можно потратить на книги.

"Объем проданных книг упал на 50%. Но есть и варианты. У нас заработала сегодня программа е-Поддержка. В рамках этой программы есть КВЭДы, которые предусмотрены на покупку именно книг", - заметил министр.

  • Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 декабря, в Украине стартовал проект е-Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет в приложении "Дия", имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, внутренние перевозки и, в частности, на книги.
  • Позже стало известно, что граждане старше 60 лет смогут потратить тысячу за полную вакцинацию на лекарства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Общество
Александр Ткаченко
Читайте также:
12 декабря, 2021 воскресенье
"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина
11 декабря, 2021 суббота
В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером, посадившим самолет с Протасевичем
Русские военные
11 декабря, 2021 суббота
Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.81
    Покупка 26.81
    Продажа 27.09
  • EUR
    Покупка 30.18
    Продажа 30.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 декабря
19:45
Золотой глобус
Объявлен список номинантов на "Золотой глобус": среди них - "Игра в кальмара" и "Дюна"
19:26
Эксклюзив
"Шаг вперед, который нужно реализовать": нардеп Осадчук заявил, что для перезагрузки Высшего совета правосудия требуется целый год
19:01
Петр Порошенко
"Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана и старшего сержанта, остановивших экс-заместителя Монастырского Гогилашвили в зоне ООС
18:55
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч
18:47
Борис Джонсон
Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ
18:38
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать заморозки, осадки и снеголавинную опасность, - синоптик Наталья Диденко
18:33
Зеленский
Зеленский назначил новых послов в пяти странах
18:22
Эксклюзив
Виктор Таран
"Реализуют себя через хамское отношение": политолог Таран прокомментировал поведение команды Зеленского
18:18
Телескоп Hubble
Находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути: Hubble показал фото спиральной галактики
18:12
Північна та Південна Кореї
Южная и Северная Корея "в принципе" договорились о формальном завершении Корейской войны, - Мун Чже Ин
18:04
Кабмин выделил 16 млн грн на обеспечение кислородом больниц Закарпатья
17:45
карантин
Винницкая и Хмельницкая область перейдут в "желтую" зону карантина с 15 декабря
17:43
Въехал в толпу на пешеходном переходе в Луцке: следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему водителю
17:38
сепар ООС
Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС: применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие
17:32
вакцина
Журнал Time назвал разработчиков вакцин от COVID-19 "Героями 2021 года"
17:17
НБУ
НБУ временно остановил лицензию финансовой компании и обязал два учреждения и ломбард устранить нарушения
17:14
Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в стране
17:04
Эксклюзив
Анна Гопко
Путин не придумал схемы, как сохранить свои активы в случае отключения от системы SWIFT, - Гопко
17:00
вакцина
Программа на €35млн: ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", в частности, в Украину
16:47
"Торчат только головы пингвинов": у станции "Академик Вернадский" выпало рекордные 262 см снега
16:43
Дело "вагнеровцев"
Евросоюз ввел санкции против НДС Вагнера: кто в списке
16:40
PR
Микрокредит
Кэшбери Украина: Как быстро оформить кредит онлайн без отказа
16:30
танк россия
Россия накапливает войска на границе, чтобы принудить Украину и другие государства к диалогу по неудобным вопросам, - Минобороны
16:24
Расстрел Майдана: суд допросил действующего депутата Кубива по делу экс-начальника управления СБУ Киева
16:11
Президент Южной Африки заболел COVID-19
16:09
путин путлер
США назвали заявление Путина о "геноциде на Донбассе" попыткой переложить вину за страдания, которые причинила РФ
15:52
Эксклюзив
Нет смысла говорить об уголовной ответственности, - юрист Москалюк об инциденте с Гогилашвили
15:46
Зеленский vs Ахметов. Журнал "Фокус" определил 100 самых влиятельных украинцев 2021 года
15:33
В Киеве водитель Volkswagen протаранил три припаркованных автомобиля
15:32
Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия
15:27
Илон Маск
Илон Маск стал человеком 2021 года по версии журнала Time
15:23
Современные методы лечения геморроя
15:08
Иван Варченко
Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за конфликт с полицейскими в зоне ООС, - экс-советник Авакова Варченко
15:04
Денис Шмигаль
Премьер-министр Шмигаль 17 декабря выступит в Совете по социально-экономической ситуации в стране
14:51
Руслан Стефанчук
Военная агрессия на Грушевского или отсутствие нардепов из-за пандемии: Стефанчук поддержал идею онлайн-голосований
14:47
Британія Омікрон
В Великобритании зафиксировали первую в мире смерть от "Омикрона"
14:43
Боевые гранаты, 2 тыс. патронов и тротил: СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки вблизи Киева
14:27
Мраморное море ждет экологическая катастрофа, - исследование
14:23
гривна
Чем больше давление на бизнес, тем больше тень: Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала законопроект №5600
14:01
зерно
"Зерновая" схема на 157 млн грн: экс-руководителей нескольких госпредприятий разоблачили на масштабных хищениях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV