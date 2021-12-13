Ткаченко: ежедневно только 8% украинцев читают книги

Об этом министр сказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Один из показателей развитых стран - это количество читающих людей. Если в таких странах, как Канада, с которой мы хотим брать пример, читают в неделю 67% канадцев, во Франции - 60% (населения, - ред.), то в Украине этот показатель - всего 25%. Книгу каждый день читает только 8% украинцев", - сказал Ткаченко.

Глава Минкульта добавил, что для того, чтобы повысить эти показатели, сейчас проходит обсуждение Стратегии чтения на национальном уровне.

Также Ткаченко подчеркнул, что это важно не только для государства, но и для развития людей, ведь чтение улучшает критическое мышление и является одним из важных показателей успешности человека, прежде всего в профессии.

Кроме того, министр рассказал о статистике в сфере мирового книгоиздания. По данным Penguin Random House, объем изданной детской литературы в 2020 году вырос на 30%. Ежегодно в ведущих странах регистрируется увеличение на 5-8% количества проданных книг.



По словам Ткаченко, в Украине в этой сфере тенденция негативная. Однако один из способов улучшить ситуацию - запуск программы е-Поддержка, в рамках которой выплату в размере 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 можно потратить на книги.

"Объем проданных книг упал на 50%. Но есть и варианты. У нас заработала сегодня программа е-Поддержка. В рамках этой программы есть КВЭДы, которые предусмотрены на покупку именно книг", - заметил министр.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 декабря, в Украине стартовал проект е-Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет в приложении "Дия", имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, внутренние перевозки и, в частности, на книги.

Позже стало известно, что граждане старше 60 лет смогут потратить тысячу за полную вакцинацию на лекарства.

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