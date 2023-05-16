Ткаченко: Это я обращался в EBU по поводу выступления Зеленского на Евровидении

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Не президентский офис, а я обращался в EBU за неделю до проведения конкурса с этим предложением. Они почему-то прислали мне официальное письмо, что это невозможно по политическим причинам. А накануне "Евровидения" появились статьи в прессе. Несмотря на то, что нас поддерживали коллеги в Великобритании, они решили, что это политический момент", – пояснил Ткаченко.

Министр отметил, что, по его мнению, в выступлении Зеленского не было ничего политического, поскольку впервые в истории конкурс проводится не страной-победителем, и приветствие от президента этой страны во время войны было бы совершенно кстати.

Он также рассказал, что позже организаторы назвали отказ "человеческой ошибкой",

"Когда я столкнулся с представителями EBU уже накануне самого конкурса, то они сказали: "Извините, человеческая ошибка". Что это значит, никто не знает, но очевидно, что выводы на будущее они должны сделать из этой истории", - добавил министр. .