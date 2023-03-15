Ткаченко анонсировал новые требования для выезда за границу артистов, художников и журналистов
Министерство культуры и информационной политики готовит изменения в порядок выезда за границу артистов, художников и журналистов
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал глава МКИП Александр Ткаченко.
"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента. Во-первых: все эти люди должны подать подтверждение своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет и, я думаю, это справедливо. второе, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Это продвижение украинской культуры, или это сбор средств. Они должны предоставлять отчеты, о том, что они сделали", - рассказал министр.
Ткаченко добавил: отчет также должен быть предоставлен, если речь идет о дипломатических визитах, причем они не могут длиться более 60 дней.
- Напомним, в начале марта стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу и инициирует ужесточение ответственности за нарушение правил выезда.
- Это произошло после скандала с украинским стендап-комиком Щегелем, который рассказал , что скрылся из Украины во время полномасштабного вторжения, ведь получил разрешение на выезд в качестве артиста.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное