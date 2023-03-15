Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал глава МКИП Александр Ткаченко.

"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента. Во-первых: все эти люди должны подать подтверждение своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет и, я думаю, это справедливо. второе, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Это продвижение украинской культуры, или это сбор средств. Они должны предоставлять отчеты, о том, что они сделали", - рассказал министр.

Ткаченко добавил: отчет также должен быть предоставлен, если речь идет о дипломатических визитах, причем они не могут длиться более 60 дней.