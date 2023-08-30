Тизер фильма "Растин" появился на Netflix в украинской озвучке
На стриминговой платформе Netflix презентовали трейлер социальной драмы "Растин" на украинском языке
Об этом информирует пресс-служба .
"Художественный фильм об архитекторе судьбоносного "Марша на Вашингтон" 1963 года, Баярда Растина, который был одним из самых выдающихся активистов и организаторов в истории. Он бросал вызов властям, никогда не извинялся за то, кем он был, во что верил и чего желал" , – говорится в описании к ленте.
Фильм "Растин" режиссера Джорджа Вулфа, пятикратного лауреата премии "Гильдии режиссеров Америки" и пятикратного лауреата премии "Тони", и лауреата премии "Эмми" Колмана Доминго в главной роли проливает свет на необычного человека, который рядом с такими , как преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, Адам Клейтон Пауэлл-младший и Элла Бейкер, решилась представить себе мир и вдохновила на марш за свободу.
Актерский состав: Колман Доминго, Крис Рок, Глинн Термен, Эмел Эмин, Гас Галпер, Си Си Эйч Паундер, Да'Вин Джой Рэндольф, Джонни Реми, Майкл Поттс, Джеффри Райт, Одра МакДональд.
Лента снята на основе реальных событий и выйдет на Netflix 17 ноября.
Рекомендовано для зрителей от 16 лет.
Также Netflix опубликовал осенние премьеры.
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