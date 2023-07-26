Тишина тоже имеет свои слова
Такое впечатление, что каждое утро просыпаешься в безмолвии. Внутри немоты
Словно немота поселилась в твоем теле, из нее состоят улицы наших городов, ею ты дышишь, особенно когда ночью задыхаешься.
Сейчас гораздо лучше понимаем историю нашей культуры, которая сплетена из немоты и отчаянной попытки эту немоту озвучить, освоить, объять словами. Приручить его.
XX век в европейской культуре прошел с мыслью, что немота – следствие вытеснения, репрессии. Но что если немота — не следствие действия "супер эго" на реальность, а сама реальность? Не умолчанием, а сосредоточенным молчанием? Что если наши слова сплетены из немоты? Что если мы сталкиваемся с такой болью, которая убивает любое "супер эго", любую "инстанцию контроля"? И тогда роль слов – очистка территории для тишины и сосредоточения. Таковы культуры траура и культуры борьбы, в них есть это сосредоточенное молчание.
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Все больше сейчас люблю (и ищу) произведения литературы и искусства, где немота говорит. Где ты чувствуешь ее жесткое неумолимое присутствие. Где можешь коснуться ее руками.
У тишины тоже есть свои слова.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН
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