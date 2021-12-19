Тищенко считает, что котлета на украинском языке называется "митбол"

Об этом он заявил в эфире канала НАШ.

Нардепа спросили о его любимых блюдах.

По словам Тищенко, "митбол по-киевски" - это изюминка любого праздничного стола. На вопрос журналиста, что митбол на украинском правильно было бы назвать котлетой, нардеп сказал, что митбол - это и есть украинский язык.

"По-украински - это митбол. Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь - она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды", - сказал Тищенко.