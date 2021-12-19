Тищенко считает, что котлета на украинском языке называется "митбол"
Народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко решил, что котлеты на украинском называются "митболами"
Об этом он заявил в эфире канала НАШ.
Нардепа спросили о его любимых блюдах.
По словам Тищенко, "митбол по-киевски" - это изюминка любого праздничного стола. На вопрос журналиста, что митбол на украинском правильно было бы назвать котлетой, нардеп сказал, что митбол - это и есть украинский язык.
"По-украински - это митбол. Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь - она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды", - сказал Тищенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное