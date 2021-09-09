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Тищенко напал на Лероса возле трибуны Рады

9 сентября, 2021 четверг
12:03
Общество Тищенко напал на Лерос у трибуны Рады

В Раде произошла потасовка между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой народа" Николаем Тищенко

Столкновение произошло во время рассмотрения отчета ВСК по работе Укрзализныци возле трибуны ВР, передает Еспресо.TV.

Лерос заявил: "Единственное ВСК, которое должно отчитываться в этом зале - это относительно срыва спецоперации по" вагнеровцам ". Нас, украицев, интересует: кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарь Ермак слили эту спецоперацию ...".



В свою очередь, когда он начал говорить о том, что президент Зеленский превращает страну в "филиал мафии", к трибуне подошел нардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и начал вытаскивать из-за трибуны Лероса. Из-за этого и началась потасовка.

Депутаты разных фракциях начали выкрикивать: "Да будет всегда", "Николай, ты не прав", "Это методы Януковича", "Свободу слова".

Впоследствии, председатель ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв.

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Укрзализныця
Слуга народу
Николай Тищенко
Гео Лерос
Вагнергейт
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