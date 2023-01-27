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Тищенко исключили из фракции "Слуга Народа"

27 января, 2023 пятница
09:26
Общество Николай Тищенко

Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа"

Об этом сообщила представитель фракции Юлия Палийчук 27 января.

По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", отметила она.

  • 23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
  • 26 января стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.
  • В свою очередь пограничники заявили , что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.
  • В тот же день Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд и напомнил , что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО.
  • Впоследствии Тищенко заявил, что отправился в Таиланд и Вьетнам, чтобы "развивать дружеские отношения в Азии" .

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политика
скандал
Слуга народу
Николай Тищенко
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