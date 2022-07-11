Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"О Николае немного подзабыли, когда началась эта фаза войны, но то, что он делал и спекуляция в отношении военных – это недопустимо. Так что мы обсуждаем вопрос окончательного его исключения. Это давно нужно было сделать, но лучше поздно, чем никогда", - подчеркнула нардеп.



Марьяна Безуглая отметила, что дала показания по угрозам в свою сторону, но большинство материалов прорабатывается правоохранительными органами, ведется расследование, поэтому пока воздержится от комментариев.



"Работу Николая с определенными парамилитарными (полувоенная организация, не входящая в состав вооруженных сил, – ред.) образованиями, пока не поздно, мы сейчас должны остановить, чтобы ни в коем случае даже на йоту не дискредитировать наши вооруженные силы. К тому же это еще и возможные коррупционные связи и какая-то "работа" с гуманитарной помощью. Пока я не готова рассказать, но продолжается интенсивное исследование", - пояснила Безугла.

Ранее руководитель Центра противодействия коррупции рассказал, как из-за действий заместителя главы Офиса президента Украина могла упустить шанс стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

Также народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда считает, что во время войны коррупция должна приравниваться к государственной измене

Кроме того, за государственную измену будут судить помощника нардепа от "Слуги народа"