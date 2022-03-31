"Тирания должна проиграть, а чтобы это произошло, свобода должна получить необходимое оружие для победы", – Зеленский попросил Нидерланды помочь с вооружением для Украины

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении к народу и политикам Королевства Нидерландов.



"Тирания всегда должна проигрывать, а чтобы это произошло, свобода должна получить все необходимое оружие для победы, для защиты. Оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас", - говорит Зеленский.



В частности, президент поблагодарил правительство Нидерландов за уже оказанную помощь вооружением и пояснил, что из-за интенсивности войны и высокой активности российских войск на украинских территориях Украине необходима дополнительная поддержка. В частности, для защиты неба и деблокации окруженных российскими войсками городов, в которых Россия устраивает искусственный голод и убивает мирное население.



"Нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли. Самолеты, танки, противовоздушные NASAMS (норвежская усовершенствованная ракетная система земля-воздух, - ред.) и противотанковые "Спайк" (противотанковый ракетный комплекс, - ред.), снаряды, ракеты и т.д. "У вас есть этот перечень. И я надеюсь, найдете возможность помочь нам чем можете", - добавил Зеленский.

Напомним, что в своем обращении Зеленский призвал Нидерланды ужесточить санкции против России .

Напомним, ранее Зеленский заявил , что Россия хочет нести агрессию дальше в Европу, если ее не остановить немедленно. И напомнил парламенту Нидерландов о бомбардировках Роттердама во время Второй мировой.