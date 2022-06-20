"Тип тупо в моих берцах": боевой медик ВСУ взял в плен 8 оккупантов, воровавших одежду у украинских военных
Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко сообщил о взятии в плен восьмерых российских оккупантов одним боевым медиком ВСУ
Об этом Кочевенко написал в Twitter.
По словам Кочевенко, медик захватил оккупантов, когда они пытались украсть форму украинских военных.
"Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до поры до времени в куче и разошлись по позициям. Потом медик решил вернуться, что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме... Результат - боевой медик взял в плен восьмерых россиян . Такие у нас медики. Верьте в ВСУ", - написал Кочевенко.
Офицер добавил в сообщении видео с пленными, один из которых украл обувь командира.
"Тип тупо в моих берцах. Смотри, это тело х**рит сейчас в моих берцах. Я х*ею!" - поделился впечатлениями военный, снимавший видео.
"Ха-ха, командирские берцы забрал!" – прокомментировал другой украинский военный.
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