Тину Канделаки объявят в международный розыск – Венедиктова
Украинский прокуратор инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск за ее поддержку войны против Украины
Об этом заявила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины.
Канделаки обвиняют в распространении заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она "проталкивает" через свои медийные каналы.
"Прокуроры, проанализировав принадлежащий вам контент телеграмм-канала, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой", – говорится в сообщении.
Например 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своими поклонникам мнения такого содержания:
"Государство Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозны Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года.
Венедиктова отмечает, что подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно подпитывают граждан дешевыми фейками.
"В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивьевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину", - добавила в сообщении генеральный прокурор.
- Напомним, Генпрокуратура объявила о подозрении в государственной измене Илье Киви.
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