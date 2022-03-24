Тиньков, "Альфа-Банк" и РЖД: Великобритания расширила санкции против России

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.



Известно, что под санкции попали шесть российских банков: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк, фонд фондов Российская венчурная компания, а также Альфа-банк Михаила Фридмана, который уже находится под санкциями.



Среди попавших под санкции оказались нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер, основатель банка "Тинькофф" Олег Тыньков, глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф и приемная дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева.



Также под санкции попала крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, АЛРОСА, специализирующаяся на разведке, добыче, производстве и продаже алмазов. Штаб-квартира компании находится в Мирном, Россия, а ее рыночная капитализация оценивается в 4,69 млрд. фунтов.

Напомним, Польша уже заморозила российские активы на 140 миллионов злотых ($33 миллиона), но в рамках действующего законодательства государство не может конфисковать это имущество.

Также сообщалось, что США планируют в ближайшее время ввести новый пакет санкций против Российской Федерации.