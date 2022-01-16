Тине Кароль запретили петь в Грузии на русском, - СМИ

В финале исполнительница спела с известным грузинским исполнителем Анри Джохадзе. Это была новая версия хита Тины "Красиво". Впрочем, артисты исполнили трек на английском и грузинском языках, рассказывает ТСН .



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"К слову, это уже во второй раз, когда на грузинских "Танцах" Тина поет не на русском, хотя большинство ее известных песен написаны именно на этом языке. Да, в прошлый раз она радовала зрителей (украиноязычной - ред.) композицией "Намалюю тобі зорі", - отмечает издание.

ТСН не исключает, что "по всей вероятности, артистке запретили выступать на русском - языке агрессора"."Известно, что Россия и Грузия были в военных конфликтах", - отмечается в материале.В настоящее время РФ удерживает под своим контролем треть суверенной территории Грузии. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии.