Тина Кароль выступила на открытии выставки об Украине на Венецианском биеналле
Тина Кароль спела гимн Украины на открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу", которая входит в официальную сопутствующую программу биеналле в Венеции (La Biennale di Venezi)
Венецианская биеналле – это важнейшее событие арт-индустрии в мире. Выставку "Это Украина: защищая свободу" представляет PinchukArtCentre и Фонд Виктора Пинчука при поддержке Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Голос искусства всегда слышен по всему миру. Украинские художники выступают единственным фронтом в борьбе за культурное наследие своей Родины. Слава Украине", - сказала Тина Кароль.
В экспозиции представлены монументальные работы Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко, которые продолжают жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Украинские художницы и художники представлены вместе с международными коллегами-друзьями Украины. Среди представленных авторов и авторов Марина Абрамович, Олафур Элиассон, Дэмиен Герст, Такаши Мураками.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное