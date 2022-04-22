Тина Кароль выступила на открытии выставки об Украине на Венецианском биеналле

Венецианская биеналле – это важнейшее событие арт-индустрии в мире. Выставку "Это Украина: защищая свободу" представляет PinchukArtCentre и Фонд Виктора Пинчука при поддержке Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.



"Голос искусства всегда слышен по всему миру. Украинские художники выступают единственным фронтом в борьбе за культурное наследие своей Родины. Слава Украине", - сказала Тина Кароль.









В экспозиции представлены монументальные работы Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко, которые продолжают жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Украинские художницы и художники представлены вместе с международными коллегами-друзьями Украины. Среди представленных авторов и авторов Марина Абрамович, Олафур Элиассон, Дэмиен Герст, Такаши Мураками.