Тина Кароль выпустила альбом в сотрудничестве с российским композитором

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Представляя альбом, Кароль поблагодарила "гения и друга" саунд-продюсера Аркадия Александрова.

"Наконец-то вышел альбом. Жду отзывов. Спасибо моему гению и другу Аркадию Александрову за совместное написание того, что мы любим", - написала под фото Кароль на английском.

Российский аранжировщик, автор песен, продюсер и битмейкер Arkasha Musiq (настоящее имя Аркадий Александров) сотрудничает с путинисткой Валерией, Стасом Михайловым, Джиганом и другими представителями российского шоу-бизнеса. Он пишет также для россиян Zivert и Димы Билана.

Информация о сотрудничестве Кароль с Александровым вызвала негодование у пользователей соцсети. Под ее сообщением появилось немало негативных комментариев.

"Продюсер русский, альбом английский. А вы украинцы, ждите", – писали певице.

"Почему этот саунд-продюсер в одном ряду с вами указывает сторонников пуйла? (Зиверт, Седокова, Билан)", - говорится в другом комментарии об Александрове и его подписи в шапке профиля.

"Никого не смущает саунд-продюсер?", - возмущаются под постом.

На днях Кароль в интервью осудила работающих в России украинских артистов. Украинская певица заявила, что артисты, ранее постоянно выступавшие в России, сейчас ищут себе оправдание, ведь украинцы их не принимают.

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