Тина Кароль передала Папе Римскому дневник 9-летнего мальчика из Мариуполя

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что Егор , пока жил в течение месяца в подвале своего дома во время оккупации города,вел дневник, в котором описывал жизнь в сплошной тьме. В дневнике мальчик писал о своей ране на спине, ранении матери и сестры, рисовал картинки людей с оружием, тела лежащих на улицах погибших, разрушенные дома, взрывы и танки.

Сообщается, что передача дневника была пожеланием семьи Егора. Дневник был заранее оцифрован для дальнейшей разработки NFT, чтобы выставить его в качестве лота на аукционе электронного искусства.

Фото: Vatican media