Тина Кароль передала Папе Римскому дневник 9-летнего мальчика из Мариуполя
Певица Тина Кароль передала Папе Римскому дневник 9-летнего мальчика Егора из Мариуполя, в котором он описывал свою жизнь в оккупированном городе
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Отмечается, что Егор , пока жил в течение месяца в подвале своего дома во время оккупации города,вел дневник, в котором описывал жизнь в сплошной тьме. В дневнике мальчик писал о своей ране на спине, ранении матери и сестры, рисовал картинки людей с оружием, тела лежащих на улицах погибших, разрушенные дома, взрывы и танки.
Сообщается, что передача дневника была пожеланием семьи Егора. Дневник был заранее оцифрован для дальнейшей разработки NFT, чтобы выставить его в качестве лота на аукционе электронного искусства.
Фото: Vatican media
- В июне родственники военнопленных и незаконно заключенных гражданских из Крыма и других регионов Украины могли написать сообщения, которые лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук передала Папе Римскому.
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