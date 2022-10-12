Тина Кароль написала стихотворение о Путине и назвала его "старым людоедом"

Свое стихотворение и видеоряд к нему Тина Кароль обнародовала на своем канале в Telegram.

В стихотворении певица и автор песен называет российского президента "неродящим отродьем, ошибкой природы" и "старым людоедом". В стихотворении также предсказывается смерть Путина от яда, который он "хлебнет в своем же кругу".

Апеллируя к тезису российской пропаганды об их "духовности", Кароль пишет: "Не прикроешься богом, не спасешь себя, ты – не Мессия и не миссия ведет тебя".

В заключение она добавляет, что Россия утонет в хаосе, тогда как Украина восстановится и будет жить.

"Руины и хаос ждут землю твою, а мы так и будем на своем пути. Так и будем могущественны и живы, и отнюдь не подвластны тебе", - добавляет Кароль.

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду



ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі



не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти - не Месія і не місія веде тебе



старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід



перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди



руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі



Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb