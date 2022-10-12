Тина Кароль написала стихотворение о Путине и назвала его "старым людоедом"
Украинская певица отреагировала на массированный ракетный удар по всей Украине гневным стихом, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину
Свое стихотворение и видеоряд к нему Тина Кароль обнародовала на своем канале в Telegram.
В стихотворении певица и автор песен называет российского президента "неродящим отродьем, ошибкой природы" и "старым людоедом". В стихотворении также предсказывается смерть Путина от яда, который он "хлебнет в своем же кругу".
Апеллируя к тезису российской пропаганды об их "духовности", Кароль пишет: "Не прикроешься богом, не спасешь себя, ты – не Мессия и не миссия ведет тебя".
В заключение она добавляет, что Россия утонет в хаосе, тогда как Украина восстановится и будет жить.
"Руины и хаос ждут землю твою, а мы так и будем на своем пути. Так и будем могущественны и живы, и отнюдь не подвластны тебе", - добавляет Кароль.
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти - не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі
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