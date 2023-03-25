Тимоти Снайдер встретился с военным, читавшим его книгу в окопе
Военнослужащий Александр Ширшин назвал встречу "случайной неслучайностью" и поблагодарил активистов за предоставленную возможность
Соответствующий пост опубликовал сам боец Александр Ширшин в Facebook.
В пятницу, 24 марта, стало известно о встрече известного американского историка Тимоти Снайдера с украинским военным, фотографии которого разлетелись в сети. Там воин читал книгу публициста.
Александр Ширшин подписал свой пост словами: "Случайно неслучайная встреча".
Общественный деятель Юлий Морозов написал , что помогал организовать встречу и об этом скоро появится больше информации.
Напомним, в начале января известный историк Тимоти Снайдер распространил фото украинского воина, читающего в окопе его книгу.
"Высшая честь для автора – читатель", - написал исследователь на украинском языке.
Сообщение через несколько часов набрало более 1 млн просмотров. Сейчас его пересмотрели уже 2,7 миллиона человек.
- Отметим, в начале ноября профессор истории Йельского университета американский историк Тимоти Снайдер присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24. Снайдер собирает средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которым Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.
- Военный, читавший в окопе книгу Тимоти Снайдера, оказался бойцом львовской 80-ки и выпускником УКУ. В эксклюзивном комментарии Эспрессо Запад он рассказал об истории знаменитого фото.
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