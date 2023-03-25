Тимоти Снайдер встретился с военным, читавшим его книгу в окопе

Соответствующий пост опубликовал сам боец Александр Ширшин в Facebook.

В пятницу, 24 марта, стало известно о встрече известного американского историка Тимоти Снайдера с украинским военным, фотографии которого разлетелись в сети. Там воин читал книгу публициста.

Александр Ширшин подписал свой пост словами: "Случайно неслучайная встреча".

Общественный деятель Юлий Морозов написал , что помогал организовать встречу и об этом скоро появится больше информации.

Напомним, в начале января известный историк Тимоти Снайдер распространил фото украинского воина, читающего в окопе его книгу.

"Высшая честь для автора – читатель", - написал исследователь на украинском языке.

Сообщение через несколько часов набрало более 1 млн просмотров. Сейчас его пересмотрели уже 2,7 миллиона человек.