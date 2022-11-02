Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Тимоти Снайдер стал вторым послом United24 (после актера Марка Хэмилла), который сосредоточит свои усилия на сборе средств для направления "Оборона и разминирование". Снайдер будет собирать средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которым Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.

"Тимоти Снайдер – выдающийся историк и настоящий друг Украины, который в своих трудах объясняет всему миру важность Украины, ее правдивую историю, ее настоящие ценности, как они сформировались и почему мы их защищаем. Я благодарен также за то, что больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, а и о том, как они могут нам помочь", - отметил Владимир Зеленский.

Тимоти Снайдер подчеркнул, что в качестве историка и ученого в перспективе он хочет собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов. Но сейчас более настоятельно собрать средства, чтобы помочь Украине защититься от дронов-убийц. Поэтому он задался целью собрать 1 250 000 долларов в защиту от беспилотников.

"Я поддерживаю Украину, потому что она должна выиграть эту войну. Украинская победа откроет регион и мир для демократии и даст всем нам надежду. Но сейчас Украина под угрозой. Значительная часть Украины находится под оккупацией. Агрессор, нарушая все законы войны, стремится убить мирное населения или лишить его основных средств к существованию – пищи, воды и электроэнергии. Чтобы защитить украинцев, защитить Украину и тем самым защитить ценности, мы должны остановить эти нападения", – сказал Тимоти Снайдер.

Справка. United24 – фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За шесть месяцев работы платформы собрано 213 млн дол. США от граждан из 110 стран. Среди послов United24 – спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Гэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.

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