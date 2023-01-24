Тимошенко подтвердил, что уходит в отставку с должности замглавы Офиса президента
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что уходит с должности
Об этом Тимошенко написал в telegram.
Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и всех руководителей областных военных администраций за сотрудничество.
"Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну", - написал Тимошенко.
- 24 января сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении , а его должность может занять глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
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