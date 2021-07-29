Тимошенко анонсировал реконструкцию областных больниц на 20 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Согласно сообщению, Тимошенко анонсировал запуск в 2022 году проекту по реконструкции облсних больниц в каждом областном центре страны. Сейчас, по его словам, готовится проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость проекта - 20 млрд грн.



Кроме того, добавил он, пока, в пределах проекта "Большая стройка" уже реконструировано 118 приемных отделений из запланированных 200. Еще 83 отделения юридически вводятся в эксплуатацию в ближайшее время и в течение 1-2 месяцев начнут работу.



Кроме того, он добавил, что из государственного бюджета на реконструкцию и оснащение амбулаторий было выделено 4,5 млрд грн. Сейчас полноценно работают уже 449 медицинских амбулаторий, а реконструкция еще 151 - завершится в этом году.

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