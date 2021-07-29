Тимошенко анонсировал реконструкцию областных больниц на 20 млрд грн
Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал начало реконструкции областных больниц на 20 млрд грн со следующего года
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, Тимошенко анонсировал запуск в 2022 году проекту по реконструкции облсних больниц в каждом областном центре страны. Сейчас, по его словам, готовится проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость проекта - 20 млрд грн.
Кроме того, добавил он, пока, в пределах проекта "Большая стройка" уже реконструировано 118 приемных отделений из запланированных 200. Еще 83 отделения юридически вводятся в эксплуатацию в ближайшее время и в течение 1-2 месяцев начнут работу.
Кроме того, он добавил, что из государственного бюджета на реконструкцию и оснащение амбулаторий было выделено 4,5 млрд грн. Сейчас полноценно работают уже 449 медицинских амбулаторий, а реконструкция еще 151 - завершится в этом году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.03
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное