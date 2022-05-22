Об этом Ребров сообщил в разговоре на YouTube-канале "Прямая красная".

По словам Реброва, Тимощук не планируется возвращаться в Украину.

"У него там семья, российская жена. Наверное, он понимает, что ему больше негде работать. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить достаточно роскошно. А сейчас заявит о том, что происходит в Украине, скажет, что это война, ему нужно будет сразу выезжать из России, потому что не будет ничего. Потому я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне это, конечно, неприятно. Он выбирает свою позицию, как он будет с ней жить дальше", – сказал Серний Ребров.

В свое время Сергей Ребров и Анатолий Тимощук вместе играли за сборную Украины по футболу.

Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил русскую агресию и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.

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