Тимощук привык жить роскошно, а если скажет о войне, то нужно будет сразу уезжать из России, - Ребров
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров объяснил, почему его бывший партнер по сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает работать в России
Об этом Ребров сообщил в разговоре на YouTube-канале "Прямая красная".
По словам Реброва, Тимощук не планируется возвращаться в Украину.
"У него там семья, российская жена. Наверное, он понимает, что ему больше негде работать. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить достаточно роскошно. А сейчас заявит о том, что происходит в Украине, скажет, что это война, ему нужно будет сразу выезжать из России, потому что не будет ничего. Потому я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне это, конечно, неприятно. Он выбирает свою позицию, как он будет с ней жить дальше", – сказал Серний Ребров.
В свое время Сергей Ребров и Анатолий Тимощук вместе играли за сборную Украины по футболу.
Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил русскую агресию и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.
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11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил эксигрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
- Отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.
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25 апреля генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин осудил бывшего капитана команды Анатолия Тимощука , который, несмотря на войну РФ против Украины, остался работать в российском "Зените".
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