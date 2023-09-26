Тимощук подал на УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В УАФ работают над подготовкой позиции из-за обжалования Тимощуком решения в CAS (Спортивный арбитражный суд). Дата заседания пока не назначена.

УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом пожизненно, лишил его всех титулов победителя и призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины и рекомендовал лишить его тренерской лицензии.

Ранее жалобу Тимощука на решение отклонил Апелляционный комитет УАФ.

Кто такой Анатолий Тимощук

44-летний Анатолий Тимощук играл за "Волынь", "Шахтер", немецкую "Баварию", российский "Зенит", казахстанский "Кайрат" и провел 144 матча за сборную Украины.

После завершения игровой карьеры работает ассистентом главного тренера в "Зените", который он отказался покидать после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

11 марта 2022 контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.