Тимощук и 55 россиян. Рада ввела санкции против спортсменов с антиукраинской позицией
Верховная Рада Украины приняла закон "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и других государств"
Соответствующее решение проголосовало на заседании Рады во вторник, 13 декабря, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
Он добавляет, что кроме того, что санкции против них будут введены в Украине, законопроект обязывает проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.
Спортивное издание sport.ua проанализировало решение и обнаружило, что из 56 спортсменов, на которых наложены санкции, 55 – граждане России, а также один гражданин Украины – футболист Анатолий Тимощук.
В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".
Санкции, наложенные на спортсменов, продлятся 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запрета на въезд на территорию Украины, лишение государственных наград Украины и других форм празднования. Всего в списке санкций – 18 пунктов.
Отметим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции относительно военных действий России и продолжает работать в этой стране (один из тренеров российского "Зенита").
Список спортсменов, попавших под санкции:
- Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова
- Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова
- Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин
- Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов
- Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук
- Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков
- Лыжные гонки: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин
- Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев
- Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Вдалислава Уразова
- Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов
- Единоборство: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко
- Прыжки с трамплина: Ирина Авакумова
- Конькобежный спорт: Светлана Журова
- Плавание: Евгений Рылов
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