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Timesofindia: Перспективы Дели относительно Киева

12 июля, 2023 среда
18:21
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Политика России по отношению к Украине - это политика колониального государства, цель которой - сблизить разрушенную войной страну и постколониальную Индию. Визит министра МИД Индии на этой неделе может внести свои коррективы

Эспрессо публикует перевод статьи Timesofindia на украинский.

Российские стратеги полностью понимают стратегическую необходимость Индии быть ближе к США и Западу, пока она не против сближения с Китаем, хотя у Индии есть все основания быть осторожными. Страны Глобального Юга все больше отдают себе отчет в том, что политика России в отношении стран бывшего Советского Союза базируется на гегемонии и сфере влияния, игнорируя их волю и представительство.

На фоне войны России против Украины предстоящий визит министра иностранных дел Индии Санджая Вермы может стать переломным в индийско-украинских отношениях.

Еще в 1992 году в разговоре с покойным Емельяном Прицаком, основателем и директором Гарвардского украинского научного института, тогда еще директором Института востоковедения Украинской академии наук в Киеве, обсуждая близость наших традиций и культуры, я обратила внимание на то, что древнее санскритское слово "тато", используется в повседневном украинском языке и не используется ни в одном другом современном языке. И это лишь толика из огромного культурного наследия.

Но шли годы, и лидеры Индии и Украины со своими приоритетами забюрократизировали отношения между своими странами. Исходя из того, что Украина является сателлитом России, существовала заметная апатия к инновациям, переосмыслению отношений и последующим визитам. Определенная инерция была даже после аннексии Крыма в 2014 году. Но шок настал в феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Сегодня, когда украинцев спрашивают о возможной роли Индии в прекращении неспровоцированной войны России против Украины, они употребляют фразы типа "Индии безразлично". "Она сделала слишком мало и слишком поздно". "Индии не до проблем Украины"... На фоне таких холодных заявлений от уставших пророссийским уклоном индийской политики визит Вермы может внести более теплую ноту. Политики как никогда осознают, насколько настоятельна необходимость пересмотреть политику Индии в отношении Украины.

Украина принимала индийских президентов в 1993 и 2005 годах, но единственный раз премьер-министр Индии Индира Ганди посетила Украину в 1982 году, когда Украина была частью СССР. Тогда ей была присвоена степень доктора honoris causa Киевского национального университета и предоставлено почетное гражданство г. Киева. После визита министра иностранных дел Павла Климкина в Индию в 2016 году двусторонних визитов украинских министров иностранных дел в Индию не было. Ситуацию сменил визит первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Индию в апреле этого года. Фактически будущий визит Вермы был согласован еще тогда. Но сегодня настоящий потенциал Индии раскрывается на влиятельных площадках, особенно тех, где Украина находится на вершине повестки дня.

В этом контексте визит Вермы возродит надежду, ту самую надежду, которая появилась у украинцев, когда премьер-министр Нарендра Моди публично заявил в присутствии президента Владимира Путина, что "это не эпоха войны" на саммите ШОС в Самарканде прошлой осенью. Индия не осудила российскую агрессию открыто, но подтвердила свою поддержку территориальной целостности, суверенитета и приверженности Уставу ООН со стороны государств-членов.

Еще одним крупным открытием стало то, что 27 июня Верма также представлял Индию на саммите в Копенгагене, о котором не было объявлено публично. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, главный спикер мероприятия, был настолько доволен его успехом, что отметил первое в истории присутствие незападных государств, таких как Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка в таком формате. Украина больше не проблема только Европы, ведь участие Индии отвечает ее собственному праву и национальным интересам как глобального игрока. В разговоре с журналистами за закрытыми дверями Ермак сказал, что этот саммит является установившейся платформой почти 50 стран, которая базируется на формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского, и следующая встреча может состояться в одной из стран Глобального Юга.

Таким образом, даже если у G20 не будет никаких новостей для Украины, при желании руководства, шанс проведения такого саммита в Индии нельзя исключать. Диалог с Глобальным Югом является новым для Украины. Война выявила постколониальную идентичность современной Украины, сближающую ее со странами южного полушария. Видимый альянс Украины с Западом также должен учитывать проблемы, влияющие на Глобальный Юг.

Впереди еще более сложный путь – переформатирование индийско-российских отношений, введение их в надлежащий контекст, устранение узурпации советской эпохи, являющегося общим наследием 15 республик, которые сегодня являются независимыми государствами. Российские стратеги полностью понимают стратегическую необходимость Индии быть ближе к США и Западу, пока она не против сближения с Китаем, хотя у Индии есть все основания быть осторожными. Страны Глобального Юга все больше отдают себе отчет в том, что политика России в отношении стран бывшего Советского Союза базируется на гегемонии и сфере влияния, игнорируя их волю и представительство.

После более чем 30 лет существования суверенной Украины Россия опасается независимой политики Индии по отношению к ней. Научных исследований об Украине в Индии почти нет, а имеющиеся - откровенно русскоцентрические и пристрастные. Не прибегая к перечню множества способов, как наши две демократии могут взаимовыгодно сосуществовать, можно сказать, что де-юре основной целью является расширение межчеловеческих контактов и академических обменов. Война России против Украины создала основу для деколонизации. Для Индии это возможность избавиться от постсоветской инерции и начать все поначалу. Ожидается, что Индия поймет Украину с такой перспективы и построит с ней здоровые отношения, как и в случае ее отношений с Восточной Европой и странами Балтии.

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