Times New Roman, Arial и Verdana теперь недоступны для России: компания "Monotype" вышла с российского рынка
Самые популярные шрифты стали недоступны для россиян из-за выхода американской компании "Monotype" с российского рынка
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Ведомости".
Известно, что правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica владеет американская компания Monotype.
Она закрыла для российских пользователей доступ в свою библиотеку на сайте, который в России еще работает.
При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако это ограничение не останавливает россиян: для обхода запрета они используют VPN-сервисы.
По информации "Ведомости", российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии - "из-за необходимости защиты интересов государства и общества".
- Напомним, почти сотня транснациональных компаний уже вышли из рынка России . Среди них гиганты Apple, Adidas, BMW, Boeing и многие другие.
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