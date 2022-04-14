Times New Roman, Arial и Verdana теперь недоступны для России: компания "Monotype" вышла с российского рынка

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Ведомости".



Известно, что правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica владеет американская компания Monotype.



Она закрыла для российских пользователей доступ в свою библиотеку на сайте, который в России еще работает.



При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако это ограничение не останавливает россиян: для обхода запрета они используют VPN-сервисы.



По информации "Ведомости", российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии - "из-за необходимости защиты интересов государства и общества".

Напомним, почти сотня транснациональных компаний уже вышли из рынка России . Среди них гиганты Apple, Adidas, BMW, Boeing и многие другие.