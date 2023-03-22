Times: на матче Англия – Украина ожидается аншлаг, на стадион придет 4,2 тыс. украинцев

Об этом сообщил главный футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер.

Матч Англия – Украина посетят более 85 тыс. зрителей. Из них 4,2 тыс. – это украинские болельщики.

В частности, бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии получили 1000 украинцев и британские семьи, приютившие их после начала полномасштабной войны.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.