Times: на матче Англия – Украина ожидается аншлаг, на стадион придет 4,2 тыс. украинцев
На матче отбора Евро-2024 Англия – Украина, который пройдет в Лондоне, ожидается аншлаг
Об этом сообщил главный футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер.
Матч Англия – Украина посетят более 85 тыс. зрителей. Из них 4,2 тыс. – это украинские болельщики.
В частности, бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии получили 1000 украинцев и британские семьи, приютившие их после начала полномасштабной войны.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.
Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.
- 20 марта сборная Украины вылетела в Англию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2024.
- Также известно, что сборная Украины встретится в контрольном матче с английским "Брентфордом".
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