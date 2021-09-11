Тимановська подала документы на гражданство Польши. Ее охраняют 6 телохранителей
24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановська, которая в августе бежала в Польшу, подала заявку на приобретение гражданства этой страны
О своем решении спортсменка сообщила немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Еспресо.TV .
"Я уже подала документы. Мой план - как можно скорее выступать за Польшу", - заявила Тимановська.
Она сейчас находится в Варшаве с мужем, который тоже выехал из Беларуси.
По словам атлетики, они больше не могут вести "нормальную жизнь".
Супруги находятся в "особо охраняемом месте" в сопровождении "шести охранников".
"Мы не можем выйти, например, в город", - добавила Тимановська.
Спортсменка рассказала, что в основном общается только с представителями официальных учреждений или с врачом, информирует DW .
Справка
Во время Олимпиады-2020 в Токио Кристина Тимановська имела соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров. После того, как две белорусские спортсменки не были допущены к участию в эстафете 4 по 400 метров из-за недостатка допинг-проб, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК) включил в список атлетов на этой дистанции Тимановьску, которая никогда раньше не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне. 30 июля бегунка резко отреагировала на это решение в Instagram, обвинив белорусских чиновников.
1 августа спортсменка сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. Оппозиция и правозащитники возложили ответственность за данное решение лично на правителя Беларуси Александра Лукашенко.
В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью в полицию.
Международный олимпийский комитет 3 августа объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановською. Сама же спортсменка, которая получила гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву.
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