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Тимановська объяснила, почему боится возвращаться в Беларусь

2 августа, 2021 понедельник
01:03
Новости

Участница Олимпийских игр в Токио от Беларуси Кристина Тимановська считает, что дома ее ждет тюрьма

Об этом она заявила в интервью Tribuna-Беларусь, передает Еспресо.TV .

"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят с нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня опасно ", - сказала легкоатлетка.

В то же время Тимановська подчеркнула, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство.

"В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой", - отметила Кристина Тимановська.

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Также она говорит, что уже "получила шквал негатива» на государственном ТВ Беларуси.

"Мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренко (один из ведущих пропагандистов режима Лукашенко - ред.) И другие репортеры, то у меня исчезла к ним любая уважение как к мужчинам, так как они позволяют относительно девушки неприятные слова. Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала ", - отметила Тимановська.

Следует напомнить, что ранее Кристина Тимановська вместе с другими оппозиционно настроенными спортсменами выступала с осуждением насилия против мирных белорусских протестующих.


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