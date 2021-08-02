Тимановська объяснила, почему боится возвращаться в Беларусь
Участница Олимпийских игр в Токио от Беларуси Кристина Тимановська считает, что дома ее ждет тюрьма
Об этом она заявила в интервью Tribuna-Беларусь, передает Еспресо.TV .
"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят с нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня опасно ", - сказала легкоатлетка.
В то же время Тимановська подчеркнула, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство.
"В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой", - отметила Кристина Тимановська.
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Также она говорит, что уже "получила шквал негатива» на государственном ТВ Беларуси.
"Мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренко (один из ведущих пропагандистов режима Лукашенко - ред.) И другие репортеры, то у меня исчезла к ним любая уважение как к мужчинам, так как они позволяют относительно девушки неприятные слова. Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала ", - отметила Тимановська.
Следует напомнить, что ранее Кристина Тимановська вместе с другими оппозиционно настроенными спортсменами выступала с осуждением насилия против мирных белорусских протестующих.
- За публичную критику НОК Беларуси спортивные функционеры ее сборной в воскресенье, 1 августа 2021, пытались через Турцию силой доставить Тимановську домой . То в связи с травмой, то по причине несоответствующего психологического состояния.
- Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Сейчас бегунья находится под охраной токийского аэропорта Ханэда .
- Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
- Чехия и Польша готовы предоставить ей убежище.
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