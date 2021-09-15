TikTok запустит функцию для борьбы с психическими расстройствами

Об этом сообщил BBC .

TikTok анонсировал новую функцию, которая будет направлена на помощь пользователям, которые борются с психическими расстройствами.

"Мы заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых можем способствовать его благосостоянию . Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны", - сообщает пресс-служба TikTok.

Отмечается, что новые функции будут введены во всем мире в течение следующих нескольких месяцев.

Так, служба будет предоставлять указания пользователям, чтобы в случае необходимости поддержать их, помочь.

В частности, TikTok будет вмешиваться, если кто-то из его пользователей в поиске укажет такие термины, как самоубийство.

Напомним, Киевский университет культуры открыл факультет TikTok .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb