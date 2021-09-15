TikTok запустит функцию для борьбы с психическими расстройствами
TikTok анонсировал новую функцию, которая будет направлена на помощь пользователям, которые борются с психическими расстройствами
Об этом сообщил BBC .
TikTok анонсировал новую функцию, которая будет направлена на помощь пользователям, которые борются с психическими расстройствами.
"Мы заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых можем способствовать его благосостоянию . Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны", - сообщает пресс-служба TikTok.
Отмечается, что новые функции будут введены во всем мире в течение следующих нескольких месяцев.
Так, служба будет предоставлять указания пользователям, чтобы в случае необходимости поддержать их, помочь.
В частности, TikTok будет вмешиваться, если кто-то из его пользователей в поиске укажет такие термины, как самоубийство.
- Напомним, Киевский университет культуры открыл факультет TikTok .
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