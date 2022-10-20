Об этом сообщает BBC .

Решение было принято на фоне скандала, возникшего из-за эксплуатации несовершеннолетних. Расследователи обнаружили сотни аккаунтов из сирийских лагерей для беженцев. С помощью посредников дети умоляли о пожертвованиях. Некоторые из них получали до 1000 долларов в час, но TikTok забирал до 70% комиссии.

Пока неизвестно, как TikTok будет обеспечивать соблюдение этих ограничений.

В правилах видеосервиса указывается, что нельзя напрямую просить подарки и нужно "предотвращать причинение вреда, угрозы или эксплуатации" несовершеннолетних на платформе.