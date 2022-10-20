TikTok запретит детям смотреть и вести стримы
TikTok запретит несовершеннолетним смотреть и транслировать контент в прямом эфире
Об этом сообщает BBC .
Решение было принято на фоне скандала, возникшего из-за эксплуатации несовершеннолетних. Расследователи обнаружили сотни аккаунтов из сирийских лагерей для беженцев. С помощью посредников дети умоляли о пожертвованиях. Некоторые из них получали до 1000 долларов в час, но TikTok забирал до 70% комиссии.
Пока неизвестно, как TikTok будет обеспечивать соблюдение этих ограничений.
В правилах видеосервиса указывается, что нельзя напрямую просить подарки и нужно "предотвращать причинение вреда, угрозы или эксплуатации" несовершеннолетних на платформе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное