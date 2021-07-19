TikTok запретил рекламировать в своей сети Bitcoin
TikTok запретил своим пользователям рекламировать криптовалюту
Об этом сообщает Gadgets 360 .
Социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты. Под запрет попали Dogecoin и Bitcoin. Такой шаг направлен на прекращение неправомерного использования платформы для совершения мошенничества.
При этом рекламная политика соцсети, которая позволяет финансовым компаниям рекламировать свои услуги для людей старше 18 лет, остается неизменной.Отмечается, что большое количество криптокомпаний платит блогерам за рекламу в TikTok криптовалюта и своих услуг. Однако те своими советами иногда вводят в заблуждение неопытных инвесторов, которые без должного понимания рынка хотят быстро заработать большие деньги.
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