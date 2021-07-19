TikTok запретил рекламировать в своей сети Bitcoin

Об этом сообщает Gadgets 360 .



Социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты. Под запрет попали Dogecoin и Bitcoin. Такой шаг направлен на прекращение неправомерного использования платформы для совершения мошенничества.

При этом рекламная политика соцсети, которая позволяет финансовым компаниям рекламировать свои услуги для людей старше 18 лет, остается неизменной.

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Отмечается, что большое количество криптокомпаний платит блогерам за рекламу в TikTok криптовалюта и своих услуг. Однако те своими советами иногда вводят в заблуждение неопытных инвесторов, которые без должного понимания рынка хотят быстро заработать большие деньги.