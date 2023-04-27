Об этом информирует TechCrunch.

"Мы всегда думаем о новых способах добавить ценности сообществу и обогатить опыт TikTok, поскольку мы продолжаем строить безопасное место, развлекающее, вдохновляющее на творчество и стимулирующее культуру. В нескольких избранных регионах мы экспериментируем с новым способом создания изображений профиля и обмена ими с сообществом TikTok", – сообщил представитель.

Функция в настоящее время не широко доступна и проходит испытания на нескольких рынках.

Инструмент будет просить пользователей выбрать от трех до десяти фотографий для создания аватаров. Его можно будет использовать только раз в день, и каждый раз он будет генерировать до 30 изображения.

На практике действие новой функции показал консультант по социальным сетям TikTok Мэтт Наварра.

С этим тестовым продуктом компания создает приложение, подобно платному приложению Lensa, непосредственно на своей платформе.