TikTok тестирует создание аватаров с помощью генеративного искусственного интеллекта
Видеоплатформа TikTok тестирует новый инструмент, который создавать аватары пользователям с помощью генеративного искусственного интеллекта
Об этом информирует TechCrunch.
"Мы всегда думаем о новых способах добавить ценности сообществу и обогатить опыт TikTok, поскольку мы продолжаем строить безопасное место, развлекающее, вдохновляющее на творчество и стимулирующее культуру. В нескольких избранных регионах мы экспериментируем с новым способом создания изображений профиля и обмена ими с сообществом TikTok", – сообщил представитель.
Функция в настоящее время не широко доступна и проходит испытания на нескольких рынках.
Инструмент будет просить пользователей выбрать от трех до десяти фотографий для создания аватаров. Его можно будет использовать только раз в день, и каждый раз он будет генерировать до 30 изображения.
На практике действие новой функции показал консультант по социальным сетям TikTok Мэтт Наварра.
С этим тестовым продуктом компания создает приложение, подобно платному приложению Lensa, непосредственно на своей платформе.
- Напомним, в США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok , их могут использовать в целях шпионажа.
- По состоянию на 7 апреля ограничения против китайского приложения были приняты в 12 странах мира и этот список постоянно растет.
- В Украине также запущена инициатива запрета TikTok – петиция об этом размещена на сайте Президента 24 марта. На сегодняшний день ее подписали более 10 тыс. человек, при необходимых – 25 тыс. человек.
- Законодатели штата Монтана, США, приняли закон о запрещении работы мобильного приложения TikTok.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное