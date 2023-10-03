TikTok тестирует платную подписку без рекламы за $4,99 в месяц

Об этом информирует Android Authority .

"Код в программе TikTok указывает на то, что TikTok тестирует ежемесячный план подписки без рекламы. Пока план стоит 4,99 долларов в месяц в США на этом этапе тестирования, хотя цена может измениться, когда функция широко развернется", - говорится в материале.

TikTok подтвердил тестирование этого плана, хотя и оспаривает полный запуск продукта.

В последней версии программы появились новые строки, указывающие на то, что служба коротких видео предлагает своим пользователям ежемесячный план подписки без рекламы: "Мы тестируем план без рекламы. Продолжая вы соглашаетесь с правилами и подтверждаете, что прочитали их, чтобы узнать , как мы собираем, используем и предоставляем данные. Вы также принимаете немедленное предоставление подписки без рекламы. Цена включает НДС".

Запуск новой версии программы представил новый уровень подписки без рекламы.

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Что известно о запрещении TikTok в США и ЕС

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

В Канаде запретили госслужащим использовать соцсеть на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа обратилась в американский суд с просьбой к 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

В августе, ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил соцсеть на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения.

21 августа стало известно, что правительство Сомалии запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве.

В сентябре стало известно, что 18 генеральных прокуроров девяти американских штатов выразили свою поддержку Монтани по делу против китайского приложения TikTok, которое должно быть запрещено с 1 января.