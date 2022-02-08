TikTok тестирует функцию, которая позволит родителям контролировать контент ребенка

Об этом сообщает Reuters.



Новая функция позволит родителям или опекунам со своего устройства ограничивать контент определенной возрастной категории, к которому имеют доступ дети.



Платформа также тестирует функцию, которая позволит указывать возрастной рейтинг видео, по аналогии с фильмами и играми. Так, авторы видео смогут указывать, хотят ли они, чтобы их токтоки просматривала только взрослая аудитория.

Напомним, TikTok стал самой популярной соцсетью среди украинской молодежи в 2021 году.