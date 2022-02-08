TikTok тестирует функцию, которая позволит родителям контролировать контент ребенка
Соцсеть TikTok тестирует функцию, которая ограничивает доступ к информации по возрасту и позволит родителям контролировать контент, который просматривает ребенок
Об этом сообщает Reuters.
Новая функция позволит родителям или опекунам со своего устройства ограничивать контент определенной возрастной категории, к которому имеют доступ дети.
Платформа также тестирует функцию, которая позволит указывать возрастной рейтинг видео, по аналогии с фильмами и играми. Так, авторы видео смогут указывать, хотят ли они, чтобы их токтоки просматривала только взрослая аудитория.
- Напомним, TikTok стал самой популярной соцсетью среди украинской молодежи в 2021 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное