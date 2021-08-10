TikTok стал самым популярным приложением в мире, опередив Facebook

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аналитическую компанию App Annie.



Приложение для видеоконтента китайской компании ByteDance - TikTok, стал лидером по количеству загрузок в мире 2020 года, а также единственным в первой пятерке, который не является продуктом Facebook.

Таким образом, TikTok на своей позиции вытеснил прежнего лидера - Facebook Messenger.

Глобальный отчет Nikkei Asia 2020 года свидетельствует, что второе место рейтинга занимает Facebook, третье - WhatsApp. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и замыкает десятку Twitter.

Именно продукты Facebook держали первенство с 2018 года, а пока все равно преобладают в рейтинге: Messenger, WhatsApp и Instagram.

Отмечается, что ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году.

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