TikTok стал самым популярным приложением в мире, опередив Facebook
Сервис обмена короткими видеороликами TikTok опередил Facebook и WhatsApp в рейтинге самых скачиваемых соцсетей
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аналитическую компанию App Annie.
Приложение для видеоконтента китайской компании ByteDance - TikTok, стал лидером по количеству загрузок в мире 2020 года, а также единственным в первой пятерке, который не является продуктом Facebook.
Таким образом, TikTok на своей позиции вытеснил прежнего лидера - Facebook Messenger.
Глобальный отчет Nikkei Asia 2020 года свидетельствует, что второе место рейтинга занимает Facebook, третье - WhatsApp. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и замыкает десятку Twitter.
Именно продукты Facebook держали первенство с 2018 года, а пока все равно преобладают в рейтинге: Messenger, WhatsApp и Instagram.
Отмечается, что ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году.
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