TikTok стал самой популярной соцсетью среди украинской молодежи в 2021 году, старшие украинцы чаще использовали YouTube
В 2021 году TikTok стал самой популярной соцсетью среди украинцев 18-24 лет, а украинцы от 25 лет и старше чаще пользовались YouTube
Об этом свидетельствуют данные исследования коммуникационного агентства PlusOne за 2021 год.
Для исследования анализировались данные из рекламных кабинетов Facebook, TikTok, Google, а также данные Госстата и Google Trends.
Всего в TikTok зарегистрировано 12 млн украинских пользователей, из них 5,5 млн профилей в соцсети создали украинцы 18-24 лет. Как отметили в агентстве, это больше, чем все население этого возраста в Украине. Коммуникационники предположили, что молодежь создает несколько аккаунтов, чтобы использовать параллельно, или регистрирует фейковые аккаунты для накрутки.
Среди украинцев от 25 лет и старше самой популярной соцсетью является YouTube – на этой платформе зарегистрировано 23,5 миллиона пользователей.
Instagram – вторая по популярности соцсеть среди 18-24-летних и 25-34-летних. В возрастной группе 35+ вторая самая популярная соцсеть - Facebook.
Отмечается, что жители большинства регионов Украины пользуются Facebook: эта соцсеть лидирует в 14 из 22 попавших в исследование областей. Instagram обогнал Facebook только в Харьковской, Киевской, Черновицкой, Днепропетровской, Запорожской и Ровенской областях.
Кроме этого, основными пользователями Facebook и Instagram являются женщины: они во всех возрастных категориях. По показателям прироста в 2021 году мужская аудитория Instagram обычно опережала женскую, а среди пользователей Instagram в возрасте более 45 лет женщин вдвое больше мужчин.
- Напомним, 10 августа 2021 года TikTok опередил Facebook и стал самым популярным приложением в мире.
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