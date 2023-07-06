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TikTok призвал судью до 1 января заблокировать запрет штата Монтана на использование приложения

6 июля, 2023 четверг
08:29
Технологии

Платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения

Об этом информирует Reuters .

TikTok китайской компании ByteDance, подавший в суд в мае, обратился к окружному судье США Дональду Моллою с просьбой выдать временный судебный запрет, чтобы прекратить первый в своем роде запрет штата по нескольким мотивам, утверждая, что он нарушает права компании и пользователей на свободу слова первой поправки

Президент TikTok Global Business Solutions Блэйк Чендл заявил в суде, что запрет штата Монтана нанесет серьезный и непоправимый ущерб бизнесу и бренду, а также ухудшит отношения с рекламодателями и деловыми партнерами по всей стране, во всем мире.

Утверждается, что запрет противоречит законодательству, поскольку вмешивается в вопросы, относящиеся к исключительной федеральной компетенции, и поднимает положения о торговле конституции США. Это ограничивает право штата принимать законы, слишком ограничивающие межгосударственную и внешнюю торговлю.

Более 150 миллионов американцев-пользователей TikTok сталкиваются с нарастающей критикой законодателей, требующих национального запрета из-за страха перед возможным вмешательством китайского правительства.

TikTok настаивает на своем иске, что он не передавал и не будет передавать данные пользователей США правительству Китая и принял значительные меры по охране конфиденциальности и безопасности пользователей.

"Мы ожидаем, что дополнительные рекламодатели и деловые партнеры потеряют интерес к сотрудничеству с TikTok Inc, которая является организацией, получающей доход от американских рекламодателей, в том числе в Монтане", - прогнозирует Чендл после вступления в силу запрета.

Монтана может наложить штраф в размере 10 000 долларов за каждое нарушение TikTok. По оценкам платформы, 380 тыс. человек в Монтане пользуются видеосервисом или более трети из 1,1 миллиона жителей штата.

  • Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
  • В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
  • 19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.
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