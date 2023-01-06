Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

TikTok заморозил процесс найма рабочих, работающих над контролем выполнения компании соглашения о безопасности с Соединенными Штатами.

Отмечается, что соцсеть TikTok, принадлежащая китайскому технологическому конгломерату ByteDance, в течение последних трех лет пыталась заверить Вашингтон, что Коммунистическая партия Китая или какая-либо подчиненная ей организация не может получить доступ к личным данным граждан США и не может манипулировать их содержанием.

Между представителями США и TikTok продолжаются переговоры по соглашению о безопасности, последняя разработала программу, чтобы заверить чиновников Соединенных Штатов в выполнении договоренностей.

Программа предусматривает наем постороннего монитора, инспектора первичного программного кода и трех аудиторов. Да, это должно гарантировать, что данные пользователей из США на действующих серверах TikTok будут удалены.

"Решение TikTok приостановить прием на работу было принято после признания в декабре того, что некоторые из сотрудников компании неправомерно получили доступ к данным пользователей платформы, двум журналистам, пытаясь определить источник утечки информации в СМИ", - проинформировали журналисты.

Напомним, в декабре на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.

CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек заявил в эфире эспрессо, что стремление запретить TikTok в Америке вызвано политической конфронтацией между США и Китаем, а также тем, что персональные данные могут передаваться властям КНР.

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