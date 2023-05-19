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TikTok подал в суд на штат Монтана, запретивший платформу

19 мая, 2023 пятница
14:44
Технологии

Создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением

Об этом информирует The Wall Street Journal .

"Закон хочет иметь полномочия по национальной безопасности, которых не имеет штат Монтана, и запретить высказывания, которые Монтана не может подавлять", - говорится в иске.

Создатели TikTok говорят, что закон неконституционный и нарушает права на свободу слова.

Создатели, имеющие более 500 тыс. фолловеров, считают, что закон вмешивается в компетенцию федерального правительства.

Напомним, штат Монтана стал первым в США, где местные власти полностью запретили использование китайского приложения. За нарушение закона могут угрожать штрафы в размере до 10 тысяч долларов в день. Ограничения должны вступить в силу в январе 2024 года.

Закон заставляет магазины Google и Apple прекратить предлагать приложение.

В то же время, это не касается отдельных пользователей TikTok.

  • Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
  • В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
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