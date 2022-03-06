TikTok останавливает работу в России
Соцсеть TikTok сообщила, что временно останавливает свою работу в России
Об этом сообщили в Twitter.
Все дело в безопасности сотрудников и пользователей.
"TikTok – это место для творчества и развлечений, которое может стать источником облегчения и человеческой связи во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляции. Однако безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим высоким приоритетом. В свете нового российского закона о фейковых новостях, у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент в нашем видеосервисе пока мы рассмотрим последствия этого закона для безопасности", - говорится в официальном заявлении компании.
Отмечается, что не повлияет на службу обмена сообщениями в программ
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