TikTok изменит алгоритмы рекомендации видео

Об этом сообщает Axios.



В компании заявили, что корректировки должны гарантировать, что видео не будут умышленно укреплять точки зрения, которые могут быть вредными для здоровья человека.



Таким образом компания пытается контролировать контент, который не вреден при умеренном просмотре, но его последовательный просмотр может быть проблематичным, как видео об одиночестве и экстремальных диетах.



Представители TikTok утверждают, что эти усилия основываются на показаниях экспертов по медицине, клинической психологии, этике и т.д.



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