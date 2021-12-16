TikTok изменит алгоритмы рекомендации видео
Соцсеть TikTok изменит алгоритмы рекомендаций видео, чтобы избежать показа пользователям однообразного контента
Об этом сообщает Axios.
В компании заявили, что корректировки должны гарантировать, что видео не будут умышленно укреплять точки зрения, которые могут быть вредными для здоровья человека.
Таким образом компания пытается контролировать контент, который не вреден при умеренном просмотре, но его последовательный просмотр может быть проблематичным, как видео об одиночестве и экстремальных диетах.
Представители TikTok утверждают, что эти усилия основываются на показаниях экспертов по медицине, клинической психологии, этике и т.д.
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