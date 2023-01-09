Об этом идет речь на портале Top World Coins.

"Украинские воины, оказавшие сопротивление на "Азовстали", являются доказательством того, что противостоять могущественному агрессору было и будет всегда правильным. Пусть их героические подвиги никогда не будут забыты с этим памятным произведением. Он точно найдет особое место в вашей коллекции и вашем сердце", - говорится в описании монеты.

Отмечается, что на серебряной монете весом 2 унции изображена борьба украинских воинов и бойца в метафорическом доспехе. Его украшает металлургический завод, служивший прикрытием украинским военным и символом стойкого сопротивления.

Основой для дизайна этой стороны монеты стала картина художника Максима Паленко "Мариуполь Азовсталь". На аверсе находится герб Ниуэ и надпись "Остров Ниуэ". Также здесь содержится информация о номинале монеты (5 долларов), ее весе (2 унции, около 62,2 грамма), годе выпуска (2022) и пробе серебра, из которой она изготовлена (999).

18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой в лугу красная калина" номиналом 5 и 10 гривен. В том же месяце НБУ решил ввести памятные монеты серии " Вооруженные силы Украины " номиналом 10 гривен в свободное обращение.

19 декабря Сбербанк представил эксклюзивную серию из пяти монет : Русский военный корабель, Чернобаевка, Тракторные войска, Украина в моем сердце и Паляница. Диаметр всех монет 38,60 мм, масса 31,10 г, а номинал – 2 доллара.

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