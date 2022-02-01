"Тихонько пойду, а потом найдемся и я отблагодарю": журналисты обнародовали видео, где Трухин после ДТП предлагал взятку полиции и не хотел публичности

Видео обнародовали журналисты УП.



Журналисты сообщают, что получили видео с камер полицейских.



Также о ДТП рассказывает полицейский Сергей Петрик, бывший на месте инцидента.



"Я со своим напарником патрулировал границы Дарницкого района. Через радиоприемник для полиции услышал сообщение, что на Бориспольском шоссе произошло ДТП. Потом передали, что ДТП с пострадавшими. Так как я максимально близко находился к этому месту, я максимально быстро поехал в том направлении". Увидел, к сожалению, неприятную картину. Очень сильно разбитые автомобили были, очень много людей, суматоха, все бегали. Первое, что увидел – потерпевшего. Потом мне говорят, что в другом авто также были пострадавшие и мне нужно подойти к ним на помощь , – сообщил полицейский.



Он отметил, понимая, что ДТП с потерпевшими работникам полиции нужно установить все обстоятельства происшествия. Не допустить, чтобы где-нибудь кто-то мог убежать. Уйти куда-то, исчезнуть или что-нибудь подобное. Все люди должны остаться на месте происшествия до приезда СОГ.

Дальше на видеозаписи слышно, как нардеп Трухин говорит: "Давай и тихонько уйду", "Мы потом найдемся и я тебе отблагодарю".

Полицейский также рассказал, что не помнит, что точно говорил ему Трухин, но в целом, по словам Петрика, повторял, что он важный человек и все полицейские будут довольны, если их отпустят.



"Приехав на место – вижу мужчина, женщина, ребенок и иностранец был. В дальнейшем было установлено, что в этой ситуации присутствовал деятель господин Трухин. Говорил "У меня есть деньги, я решу этот вопрос со всеми участниками, все будут довольны, ничего такого не будет". Господин Трухин перелез через отбойник и пошел в лес, разговаривать по телефону. Я понимаю, что человек может уйти и я могу потерять свидетеля. Я пошел за ним. Там он сказал, что в автомобиле находятся деньги. Он говорил, что с помощью этих денег он решит этот вопрос. Он их предлагал и нам, и участникам ДТП", - подчеркнул он.

По его словам, Трухин рассказал, что в багажнике машины есть сумка с деньгами, и он готов их отдать правоохранителям.

"Принеси спортивную сумку, там 150 тыс.", – говорил Трухин полицейскому, а потом еще раз предлагал: "Я вам на всякий случай отгружу 150 (тыс, – ред.). Оставьте себе как бонус".



Полицейский пытался объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, на что "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

Петрик заметил, что Трухин имел признаки алкогольного опьянения, он уточнил, что говорить о состоянии алкогольного опьянения можно только по результатам экспертизы.



"Он мне говорил: Вы не знаете, кто я такой? Он поначалу хотел непублично "решить" ситуацию", - сказал полицейский.



На уточнение, говорил ли Трухин, что решит вопрос с министром внутренних дел Денисом Монастырским, он сказал: "Было такое".



Также нардеп отказался пройти тесты на алкоголь.



23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .