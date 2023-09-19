"Тихий» фронт" в наших тылах
Для нашего СБУ здесь непочатый край работы. Пожелаем нашей контрразведке успеха
Нет пока на них времени, но наблюдаю, как из всех дыр лезут враждебные агенты публичного воздействия. Арестович и Романенко — это то, что самое раздражительное и заметное.
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Параллельно с ними в новых условиях в наше пространство снова внедряется целая линейка несколько менее заметных, но хорошо известных фигур.
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Они снова появляются в СМИ, тусуются на презентациях правильных книг, читают лекции на модных образовательных курсах. Конечно, ищут возможность позировать с военными и известными интеллектуалами.
Это пока "тихий" фронт в наших тылах. И для нашего СБУ здесь непочатый край работы. Пожелаем нашей контрразведке успеха.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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