Тихановская встретилась с Блинкеном и Нуланд: обсудили похищение Протасевича режимом Лукашенко и репрессии
В Вашингтоне состоялись переговоры лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шоллем
Об этом сообщает Telegram канал Тихановськои.
"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападение на гражданское общество и медиа, организованную нелегальную миграцию в Литву как попытку мести ЕС", - говорится в сообщении.
Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ. Кроме того, она призвала "расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям".
Также она призвала США дать сигнал России, что подписанные соглашения с режимом Лукашенко не будут признаны юридически и аннулируются.
"Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси - посредничеством в диалоге", - заявила Тихановська.
Она предложила "усилить давление на режим".
"Остановка контрактов с режимом и санкции - эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой", - говорится в сообщении.
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