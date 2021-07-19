Тихановская встретилась с Блинкеном и Нуланд: обсудили похищение Протасевича режимом Лукашенко и репрессии

Об этом сообщает Telegram канал Тихановськои.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападение на гражданское общество и медиа, организованную нелегальную миграцию в Литву как попытку мести ЕС", - говорится в сообщении.

Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ. Кроме того, она призвала "расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям".

Также она призвала США дать сигнал России, что подписанные соглашения с режимом Лукашенко не будут признаны юридически и аннулируются.

"Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси - посредничеством в диалоге", - заявила Тихановська.

Она предложила "усилить давление на режим".



"Остановка контрактов с режимом и санкции - эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой", - говорится в сообщении.

