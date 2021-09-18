Тихановская во Франции: встречи с известным политиками, более 10 интервью

Его итоги приводятся на официальном телеграмме политика, передает Еспресо.TV .



В Париже Тихановская встретилась с президентом нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи Франции - Ришаром Ферраном, главой комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, послом США во Франции и сотрудниками посольства, депутатом парламента Пьером-Александром Англад, главой комиссии по международным делам Жаном -Луи Бурланжем, главой конференции президентов университетов Мануэлем Туноном где Лара.



На встречах обсуждалось:



- Продолжение политики непризнания. Тихановская предложила занять четкую позицию относительно непризнания режима Лукашенко.



- Поддержка проекта Конституции, написанной командой оппозиционера Анатолия Лебедько. Сейчас документ следует отправить на оценку Венецианской комиссии.



- Начало международного расследования деяний режима Лукашенко в международном уголовном суде и международном суде ООН.



- Поддержка адвокатов и юристов, которые потеряли возможность профессиональной практики в Беларуси.



- Безвизовый режим для белорусов.



- Усиление давления на всех, кто помогает режиму. В частности, Франция может рассмотреть запрет на импорт азотных удобрений и древесной продукции, которые являются основными торговыми позициями с Францией.



- Запуск программы стипендиальной поддержки репрессированных студентов для обучения на бакалавров, в магистратуре и докторантуре.



- Поддержка деятелей культуры, создание культурных резиденций и программ реабилитации.



- Привлечение еще большего внимания к Беларуси в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы, Совета Безопасности ООН и Генассамблеи ООН.



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Кроме того, Светлана Тихановская встретилась с Франсуа Олландом.



Олланд - член Конституционного совета, бывший президент Франции. В 2015-м он стал инициатором и участником встречи "нормандской четверки" в Минске - вместе с Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.



На встрече, которая длилась в течение часа, Тихановская рассказала о последних репрессиях, в частности против журналистов, о приговорах юристу Максиму Знаку и представительнице избирательного штаба одного из канидатив от оппозиции Марии Колесниковой. Белорусский лидер добавила, что белорусы не сдаются, готовятся к общенациональной забастовке, вступают в "Рабочее движение" и общенациональную сеть "План" Победа ".







Олланд и Тихановская обсудили возможные форматы разрешения кризиса в Беларуси, международного посредничества для диалога, инструменты давления на диктаторский режим и инструменты помощи гражданскому обществу Беларуси.



"Мы все время говорим, что ищем союзников Беларуси по всему миру - и Франсуа Олланд теперь наш союзник. Мы договорились поддерживать связь и продолжать консультации", - сказала Светлана Тихановская.





Следует также отметить, что во время пребывания в Париже политик дала более 10 интервью ведущим французским медиа и посетила штаб-квартиру организаций "Репортеры без границ" и Международная федерация прав человека.