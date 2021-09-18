Тихановская во Франции: встречи с известным политиками, более 10 интервью
15-17 сентября 2021 года законно избранная глава Беларуси Светлана Тихановская имела официальный визит в Париж
Его итоги приводятся на официальном телеграмме политика, передает Еспресо.TV .
В Париже Тихановская встретилась с президентом нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи Франции - Ришаром Ферраном, главой комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, послом США во Франции и сотрудниками посольства, депутатом парламента Пьером-Александром Англад, главой комиссии по международным делам Жаном -Луи Бурланжем, главой конференции президентов университетов Мануэлем Туноном где Лара.
На встречах обсуждалось:
- Продолжение политики непризнания. Тихановская предложила занять четкую позицию относительно непризнания режима Лукашенко.
- Поддержка проекта Конституции, написанной командой оппозиционера Анатолия Лебедько. Сейчас документ следует отправить на оценку Венецианской комиссии.
- Начало международного расследования деяний режима Лукашенко в международном уголовном суде и международном суде ООН.
- Поддержка адвокатов и юристов, которые потеряли возможность профессиональной практики в Беларуси.
- Безвизовый режим для белорусов.
- Усиление давления на всех, кто помогает режиму. В частности, Франция может рассмотреть запрет на импорт азотных удобрений и древесной продукции, которые являются основными торговыми позициями с Францией.
- Запуск программы стипендиальной поддержки репрессированных студентов для обучения на бакалавров, в магистратуре и докторантуре.
- Поддержка деятелей культуры, создание культурных резиденций и программ реабилитации.
- Привлечение еще большего внимания к Беларуси в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы, Совета Безопасности ООН и Генассамблеи ООН.
Читайте также: Николай Княжицкий в Польше провел встречу со Светланой Тихановской
Кроме того, Светлана Тихановская встретилась с Франсуа Олландом.
Олланд - член Конституционного совета, бывший президент Франции. В 2015-м он стал инициатором и участником встречи "нормандской четверки" в Минске - вместе с Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.
На встрече, которая длилась в течение часа, Тихановская рассказала о последних репрессиях, в частности против журналистов, о приговорах юристу Максиму Знаку и представительнице избирательного штаба одного из канидатив от оппозиции Марии Колесниковой. Белорусский лидер добавила, что белорусы не сдаются, готовятся к общенациональной забастовке, вступают в "Рабочее движение" и общенациональную сеть "План" Победа ".
Олланд и Тихановская обсудили возможные форматы разрешения кризиса в Беларуси, международного посредничества для диалога, инструменты давления на диктаторский режим и инструменты помощи гражданскому обществу Беларуси.
"Мы все время говорим, что ищем союзников Беларуси по всему миру - и Франсуа Олланд теперь наш союзник. Мы договорились поддерживать связь и продолжать консультации", - сказала Светлана Тихановская.
Следует также отметить, что во время пребывания в Париже политик дала более 10 интервью ведущим французским медиа и посетила штаб-квартиру организаций "Репортеры без границ" и Международная федерация прав человека.
- В отличие от Лукашенко переводчица по специальности Тихановская свободно владеет английским языком.
- Безупречный английский у нее - не только за счет высшего филологического образования и труда по специальности после вуза, но и от проживания каждое лето в одной из семей в Ирландии на школьных каникулах в детском возрасте. Это стало возможным за счет международной программы помощи пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС детям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное