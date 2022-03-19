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Тихановская в ООН призвала объявить Беларусь временно оккупированной. Ее поддержал Латушко

19 мартa, 2022 суббота
11:08
Мир Светлана Тихановская

Лидеры белорусской оппозиции, политэмигранты Светлана Тихановская (Вильнюс) и Павел Латушко (Варшава) просят структуры Организации Объединенных Наций присвоить Беларуси международно-правовой статус "временно оккупированной страны"

Подробности приводит Еспресо.TV .

Первой с подобной инициативой выступила Тихановская, признанная международным сообществом официально избранным главой белорусского государства по итогам сфальсифицированных режимом Александра Лукашенко президентских выборов 9 августа 2020 года.

Такое заявление Светлана Тихановская обнародовала во время устроенного ею 17 марта 2022 года в Совете по правам человека ООН (Женева, Швейцария) презентации доклада о состоянии дел в современной Беларуси. На встрече с ней присутствовало 27 послов стран ЕС, представляющих свои страны в ООН, а также представители по вопросам прав человека от США, Великобритании, Гамбии, Коста-Рики, Мексики и других стран, информирует официальный ТГ-канал политика.

Как отмечается, Тихановская призвала послов названных стран в ООН:

"Признать Беларусь как страну де-факто временно оккупированную Россией.

Привлечь Лукашенко к трибуналу в связи с событиями в Украине".

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Точку зрения Тихановской разделяет Павел Латушко, координатор "Национального антикризисного управления", приближенный к бывшему штабу заключенного ныне экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарыко.

По мнению Латушко, признание Беларуси учреждениями ООН как "временно оккупированной" очень важно по нескольким причинам и такой шаг, как он утверждает, должен обеспечить независимость Беларуси, ведь сейчас страной управляет "возглавляемое Лукашенко марионеточное правительство, полностью подчиненное Москве".

"С помощью инструментов международного характера мы должны искать вывода российских войск из Беларуси. Это (предоставление статуса оккупированной страны, – ред.) также дает основания воспринимать все действия, которые будут совершаться белорусами против оккупации, элементами национально-освободительного движения. И вдохновлять такое движение, обозначив ему свои конкретные цели, значение и смысл", - объяснил Латушко в интервью белорусской независимой газете "Наша нива" .

"Я уверен, что большинство белорусов не хотят, чтобы российские войска в дальнейшем оставались на территории нашей страны. И теперь мы видим, что сопротивление их присутствию приобретает разнообразные формы. Поэтому очень важно донести до белорусов, что все действия, направленные на это сопротивление, есть борьба с оккупацией, противодействие войне с Украиной, которая проводится с нашей территории, борьба за свободу, суверенитет и независимость нашей страны как абсолютные ценности. И именно таким образом эта борьба должна и восприниматься миром", - отметил Павел Латушко.

  • Напомним, режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси в распоряжение РФ как плацдарм для движения в Украину колонн российской бронетехники, а также для воздушных ударов по Украине.
  • На стороне украинской армии против россиян сражается Белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского. Его бойцы, в частности, присоединились к обороне Киева.

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Белорусь
белорусская оппозиция
новости Беларуси
Светлана Тихановская
режим Лукашенко
Павел Латушко
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