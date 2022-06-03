Об этом белорусская оппозиционерка заявила в разговоре с российским блоггером Марком Фейгиным.

"Наша армия не готова ни морально, ни технически. Там есть люди, до 10 тысяч людей, которые готовы идти на баррикады, потому что они не осознают, что такое война. Но основной состав – прежде всего, это моральный аспект, что белорусская армия, белорусские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, наших соседей, у которых есть только положительные ощущения, ради амбиций двух диктаторов.

У нас есть свидетельство, что такой приказ (наступать на территорию Украины. – Ред.) был, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "спустили" дальше.

Светлана Тихановская подчеркнула, что, несмотря на преступное участие режима Лукашенко в российской агрессии, белорусский народ стремится сохранить добрососедские отношения с Украиной.

2 июня мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила, что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.

На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.

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